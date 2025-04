Els millors plans per fer amb criatures aquest cap de setmana

Ja tornem a ser aquí i amb moltes ganes de gaudir de la primavera amb la família. Aquí us deixem amb la nostra selecció de plans per fer amb criatures aquesta cap de setmana. I si us falten idees us recomanem que doneu un cop d'ull al recopilatori de festes majors i fires de primavera per anar amb criatures que podeu gaudir amb tota la família.



Durant aquests dies trobareu la Setmana Medieval de Montblanc, arts escèniques al carrer, un festival de música, una fira d'herbes, teatre per a totes les edats, activitats i exposicions a museus, també astronomia als Pirineus, cinema familiar i una proposta per als pares i mares. I com sempre us fem un avançament de propostes que arriben ben aviat i que no us podeu perdre. Si voleu estar sempre al dia, recordeu que compartim l'enllaç a la nostra newsletter setmanal! (subscriu-te aquí).

1. 38a Setmana Medieval de Montblanc

Entorn la diada de Sant Jordi Montblanc es transforma i fa un viatge al passat. Els carrers i places de la vila llueixen els colors de les quatre cases més nobles i les torres i muralles s'engalanen amb antigues banderes senyorials. És l'escenari de la Llegenda de Sant Jordi tal com explica Joan Amades al seu ‘Costumari Català’.



S'hi fan actes culturals i lúdics per a totes les edats. Els principals són: el Dracum Nocte (l'arribada de les forces del mal), el mercat medieval, la representació de la llegenda de Sant Jordi, el sopar medieval, el torneig medieval, jocs medievals i el concurs de joglars. També hi ha una àmplia oferta familiar d'espectacles de petit format i música en directe.

Més informació aquí.

Del 25 d'abril al 4 de maig a Montblanc.

2. PrimaverArt, mostra d'arts escèniques al carrer - Morell

PrimaverArt és sinònim de bon temps, de recórrer carrers, de gaudir de la cultura, de trobar les amistats, de tornar al poble… Una cita ineludible que ningú es vol perdre.

Ja són deu anys de celebració, de reivindicar totes les arts escèniques, tant les que trobem a les programacions generalistes com, sobretot, les que no hi tenen tant d’espai.

El Morell omplirà places i carrers de propostes culturals de tota mena com circ, teatre, dansa o música.

Aquí la programació.

Del 24 al 27 d'abril a Morell.

3. GRESCA! Festival d’arts itinerants - Santa Susanna

El 26 i 27 d'abril, el poble de Santa Susanna es convertirà en una mostra d'arts itinerants que tindran com a escenaris el parc del Colomer i la plaça de l'Ajuntament

Hi trobareu propostes de circ, teatre gestual i espectacles ambulants.

Una bona manera de conèixer aquesta vila d'El Maresme i de pas gaudir de les arts al carrer.

Tota la programació aquí.

26 i 27 d'abril a Santa Susanna.

4. UAU!! Àlbums i històries - MACBA

UAU!! és una activitat familiar a partir de 5 anys, dins del programa del MACBA En família, on a partir de la provocació del llibre àlbum i l'oralitat explorareu en grup relats, imaginaris i espais del museu.

En Yoshi i la Sherezade compartiran amb vosaltres àlbums i us explicaran contes, tal com ha fet la humanitat al llarg de tots els temps. Desplegarem juntes tot un munt de relats possibles i sorprenents: UAU!!

Aquesta és una proposta exploratòria i afectiva per experimentar mitjançant la narració de contes, els àlbums il·lustrats, el joc, l’ombra, la llum, les cantarelles, la interacció amb el museu i les seves obres.

L'activitat es fa els dissabtes fins al mes de maig i en cada nova sessió us acostareu a un nova narració. També la podreu fer per setmana Santa, el 14 i 16 d'abril.

Consulteu aquí el calendari i feu la vostra reserva.

26 d’abril i 10 de maig de 2025 al MACBA.

5. Activitat familiar Poema a la mida d'aquest moment - Fundació Joan Brossa. Centres de les Arts Lliures

Joan Brossa sempre ha posat l'art i la literatura al servei de la comunicació. L'artista català d'avantguarda també va treballar la prosa, la poesia, el teatre i el guió cinematogràfic. La nova exposició Joan Brossa. La sensació mental d’una felicitat completa vol mostrar com des d’un posicionament combatiu i contestatari, sovint amb una ironia mordaç i amb la contundència del convenciment, Joan Brossa va fer de la defensa de la llibertat el seu estendard de poeta i d’home; i de la sorpresa, la imaginació i la profunditat íntima, el seu llenguatge creatiu.

Entorn d'aquesta hi trobareu visites guiades per al públic familiar amb una activitat final. Poema a la mida d'aquest moment inclou una visita guiada familiar a l'exposició i una proposta per potenciar la capacitat de connexió dels objectes, els espais i els cossos a través de l’actitud poètica.

Una proposta ideal per a fer amb nens i nenes a partir de 5 anys.

Si en voleu saber més, aquí tota la informació.

26 d'abril a la Fundació Joan Brossa. Centres de les Arts Lliures a Barcelona.

6. Lo Closcamoll, Festival de música familiar de Ponent - Tàrrega

Nova edició de Lo Closcamoll, el Festival de Música Familiar de Ponent, que enguany celebra el seu 10è aniversari!

La seva programació d'aquest any comptarà amb les actuacions de bandes com els Reggae Per Xics, Ramonets o els Ambauka, entre altes propostes.

Tota la informació aquí.

26 d'abril a Tàrrega.

7. DO2 LLOPS - laSala Sabadell

La Cia. d'Engruna Teatre porta la preestrena del seu últim espectacle a Sabadell. Una reflexió sobre qui som realment? Allò que ensenyem o allò que amaguem?

DO2 LLOPS és un viatge introspectiu cap a l’essència i la identitat de l’individu mitjançant la poètica de l'objecte. És també una recerca per trobar l’equilibri intern i poder estar en harmonia amb la comunitat i amb un mateix. Una proposta que convida a revisar-nos com a persones, ciutadanes o éssers d’aquest planeta, cercant una transformació personal i col·lectiva.

DO2 LLOPS parteix d’una llegenda dels indis cherokee que reflexiona sobre el reconeixement i la gestió de les emocions i, en particular, de la RÀBIA. La llegenda ens recorda la importància de fer-nos conscients d’allò que sentim i d'escollir nodrir aquelles emocions que ens portin a viure amb més harmonia i llibertat.

Proposta adreçada a públic a partir de 3 anys.

Compreu la vostra entrada aquí.

27 d'abril a laSala Sabadell.

8. XX Fira de les Herbes de Peratallada

El diumenge Peratallada acollirà la XX edició de la Fira de les Herbes, una cita consolidada al calendari d’activitats del municipi, que convida a conèixer, experimentar i gaudir del món de les plantes aromàtiques i medicinals.

Durant tot el dia, hi haurà parades de venda de productes relacionats amb les herbes, tallers participatius, xerrades, activitats familiars i demostracions gastronòmiques. La fira es desplegarà pels espais més emblemàtics del nucli antic, amb un ambient que combinarà natura, salut i tradició.

Més informació aquí.

27 d'abril a Peratallada.

9. SOS en Re menor - Sala La Planeta a Girona

Teatre d'ombres de la mà d'Animamundi. L'Enriqueta i els seus amics tenen una feina ben particular: fan música al carrer!

Cada dia omplen la ciutat amb la seva música entranyable. Aixequen places, avingudes, racons i carrerons, i si vols, els pots donar una moneda a canvi per a donar-los les gràcies. Tot rutlla bé així, però un dia arriba un cotxe misteriós i s'emporta els instruments dels músics, i com si això no fos suficient, deixa d'estar permès fer música al carrer!

Com s'ho faran ara els nostres amics? Com es guanyaran la vida? Recuperaran els seus instruments?

Més informació aquí.

27 d'abril a la Sala La Planeta de Girona.



10. Viatge per les galàxies - MónNatura Pirineus

MónNatura Pirineus és un espai ideal per fer una escapada en família per al seu entorn únic i per tota l'oferta d'activitats que tenen per a tots els públics. Un lloc ideal per fer una escapada de cap de setmana o per anar a passar-hi els dies de setmana Santa.

El cel aquí és únic, sense contaminació lumínica ni atmosfèrica, per això us proposen una sessió d'astronomia per conèixer el millor cel dels Pirineus. Durant aquesta activitat, gaudireu d’un autèntic espectacle d’estrelles, amb una primera sessió interior al planetari que culminarà, quan es faci fosc, amb una visita exterior a l’observatori astronòmic.

Reserveu aquí la vostra entrada.

26 d'abril al MónNatura Pirineus.



11. Estrena de Hola, Frida - cinemes de Catalunya

De la mà de la distribuïdora independent de cinema familiar, Pack Màgic, arriba una meravellosa pel·lícula dedicada a la figura de l'artista Frida Kahlo, especialment a la seva infància.

Frida era una nena diferent. El seu món és Coyoacan a Mèxic. Ella és brillant, curiosa i tot li interessa. A més, quan es troba amb dificultats, les afronta amb una imaginació desbordant. Un film ple de creativitat i color.

A més, en algunes sessions podreu gaudir d'una activitat especial dins el cicle Kinosaure. On us endinsareu en l’univers pictòric de Frida Kahlo, una dona i artista lliure que va desafiar els estereotips i les normes establertes a principis del segle XX. El hall del cinema es transformarà en un petit museu on coneixereu alguns dels quadres que Kahlo va pintar i que, de forma subtil, apareixen a la pel·lícula. Cada criatura tindrà el “repte” de mirar el film fixant-se en aquestes referències a l’obra de l’artista, a més de desxifrar què simbolitza una misteriosa cinta vermella.

Més informació aquí.

Estrena als cinemes de Catalunya.



12. La Passió - Esparreguera

Cada any teniu una nova oportunitat per veure aquest espectacle centenari de cultura popular. Hereva d’una tradició popular centenària, la Passió enllaça l’edat mitjana amb el segle XXI i ha perviscut gràcies a la cura i esforç dels esparreguerins i esparreguerines que, al llarg dels segles, han sabut adaptar-la als nous temps, fer-la créixer i transmetre-la de generació en generació.

Des de la temporada 2022, s'ofereix al públic la posada en escena de dues versions de l’espectacle: la versió clàssica i el nou format.

Consulteu dies i horaris aquí.

Fins l'1 de maig al Teatre de La Passió d'Esparreguera.



13. Malparida - Espai Texas

Aquest pla està pensat per pares i mares. Després d’exhaurir totes les entrades, a les tres primeres temporades, torna Malparida aquest cop a l'Espai Texas.

Aquesta comèdia dramàtica de la cia. La Maièutica aborda el tema de la maternitat i la violència obstètrica. El muntatge, interpretat per Lis Moreno, Martí Costa Olivé i Carla Torres Danés, compta amb la direcció d’Ángela Palacios, ens parla de la Isabel, la qual té un nadó de sis mesos i està incòmoda, alguna cosa no va bé i això ha començat a afectar les relacions amb el seu fill, Gabriel, i amb la seva parella.

A més, per aquest espectacle podeu obtenir un 25% de descompte amb el codi promocional CRIAR25.

Compreu aquí la vostra entrada.

Fins al 27 d'abril a l'Espai Texas de Barcelona.



Taller familiar: Picasso en moviment - Museu Picasso (Properament)

El Museu Picasso torna a proposar una activitat familiar d'allò més divertida al voltant de la col·lecció de l'artista.

En aquest taller realitzareu la vostra pròpia minipel·lícula a través de la reinterpretació de formes, geomètriques, colors, textures i imatges de l’obra de Picasso, que traslladareu de la pintura al cine.

Mitjançant la reflexió, abstracció i traducció creativa, us endinsareu en el fascinant món del cinema analògic i experimental, tot creant imatges en moviment sobre cel·luloide de 16 mm. Un procés que us permetrà aprendre com es realitza el muntatge i la projecció d’una pel·lícula analògica.

El taller anirà a càrrec d'Eduardo Filippi. Arquitecte, performer i cineasta experimental que es dedica a combinar el seu treball creatiu amb els diferents camps: l’arquitectura, l’art i el cinema.

Taller recomanat a paritr de 7 anys.

Tota la informació aquí.

ATENCIÓ! Perquè estem de sorteig, amb el Museu Picasso sortegem un pack familiar per realitzar aquesta activitat el dia 3 de maig. Participeu aquí.

Dissabtes 3, 10, 17 i 24 de maig de 17 h a 19.30 h al Museu Picasso de Barcelona.

Rec.0 - Igualada (Properament)

Si esteu amb el canvi d'armari heu d'anar al Rec.0. El festival eclèctic de moda, cultura i gastronomia que se celebra dues vegades a l’any, i només durant quatre dies, al barri del Rec d’Igualada.

Les velles fàbriques i adoberies del vell barri industrial de la ciutat, es transformen de forma efímera en pop-up stores de moda on grans marques locals i internacionals i dissenyadors de moda independent i emergent hi venen els seus estocs i mostraris a preus únics.

Cada edició de Rec.0 és diferent. S’obren espais nous, molts d’ells desconeguts, i s’incorporen també noves marques, de forma que es configura un circuit essencialment canviant.

Però Rec.0 és molt més que moda. Cuina de carrer, és el festival de gastronomia de carrer que a cada edició, dona sabor amb centenars de propostes i amb més de 40 food trucks i pop-up bars.

La cultura i, especialment, la música, també tenen el seu espai amb una programació cuidada i constant de concerts amb artistes locals i nacionals, d’estils diversos i contemporanis, repartits en diferents espais del circuit Rec.0.

Tota la informació aquí.

Del 7 al 10 de maig a Igualada.

FIM Vila-seca (Properament)

La FiM Vila-seca és la fira professional dedicada a la música emergent i als espectacles musicals familiars fets a Catalunya. S’adreça tant al sector professional com al públic en general amb ganes d'estar al dia de l’escena musical de casa nostra. La FiM posa el focus en les bases de la cultura musical del país: la població infantil i jove, els músics emergents, i les propostes innovadores i arriscades.

Sota el lema “Tens el futur a tocar”, la FiM Vila-seca celebrarà la seva 21a edició amb 70 actuacions d’accés lliure i gratuït. Només requereixen reserva prèvia els espectacles amb aforament reduït: els adreçats a la primera infància i aquells que tenen lloc al Magatzem Cal Perera. El programa de la FiM està conformat per un total de 47 formacions, de les quals 28 són actuacions de grups emergents i 19 projectes de música familiar. En total hi haurà més de 170 artistes sobre els 8 escenaris de la FiM que faran de la ciutat tarragonina la capital musical del país durant un cap de setmana d'aquesta primavera.

Una fira per gaudir en família. Els horaris són racionals, les durades dels concerts són aptes, els volums moderats i la logística adaptada a infants i famílies.

Si en voleu saber més, tota la programació aquí.

Del 8 a l'11 de maig a Vila-seca.



Ulisses x Endofest (Properament)

Una nova edició d'aquest festival solidari que busca sensibilitzar la societat sobre l’endometriosi i recaptar fons per a la recerca i millorar la qualitat de vida de les afectades.

El pròxim dissabte 17 de maig a l'Espai Can Verboom de Premià de Dalt hi trobareu cinc concerts: SAU30, Buhos, Xiula, Lesquefaltaband, Fumi Suzuki & The Loopers i finalitzarà la jornada amb la música de la DJ Neus Gonzalez.

L’esdeveniment també acollirà xerrades, espai de Market i de gastronomia.

Tots els beneficis es destinen íntegrament a la recerca que du a terme l'Hospital Clínic de Barcelona.

Tota la informació aquí.

17 de maig a Premià de Dalt.

MAÑA - laSala Sabadell (Properament)

Aquest espectacle-instal·lació ens parla de la transmissió de coneixement d'un avi a un net.

Des d'una òptica artística i artesanal aquest mostra el procés de construcció d'un arc gegant a partir de caixes molt pesades utilitzant com premissa l'economia de l'esforç i del moviment, servint-se d'una tecnologia ancestral, però plena de vigència: la palanca, la politja, la roda, etc.

La coreografia del muntatge d'una escenografia es converteix en el mateix espectacle, on l'artesania juga un paper imprescindible, convertint-se en protagonista principal, fugint de materials i eines intel·ligents per no limitar l'eficàcia de l'artista com artesà, a mig camí entre el coneixement i la intuïció.

Recomanada a partir de 8 anys.

Compreu la vostra entrada aquí.