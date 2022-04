Tot el que sabem de la nova hepatitis infantil que té l'OMS en alerta

per l' augment de casos d'hepatitis aguda d'origen desconegut en criatures. Els primers afectats s'han detectat a Escòcia a principis d'abril i des de llavors se n'han documentat alguns més en diversos països.Es tracta d'una alerta incipient i per ara hi ha més incerteses que evidències, però hem volgut parlar amb el, cap de pediatria de l'Hospital Can Ruti, per recolllir tota la informació de què es disposa i resoldre els dubtes més urgents de les famílies:La primera alerta sanitària s'emet el 6 d'abril i informa de 10 casos d'hepatitis en infants menors de deu anys a Escòcia. Dos dies després, el Regne Unit comunica un total de 74 casos similars i per causa desconeguda descartant els virus habituals que provoquen aquest tipus de patologia. D'aquests pacients pediàtrics, al voltant d'un 8% acaben amb trasplantament hepàtic.Arran d'aquesta alerta, els organismes de Salut Pública emeten avisos per controlar si hi ha més casos en altres països. Fins avui, només en tenim constància de tres a l'Estat. A Catalunya encara no se n'ha notificat cap oficialment.Tot són especulacions però hi ha dues causes possibles: tòxics o virus. Al principi, en detectar-se els primers casos molt geocalitzats, totes dues hipòtesis tenien sentit. A mesura anem detectant-ne més de forma dispersada, la causa vírica pren més força. De fet, venim de dos anys de pandèmia que ens ha ensenyat com de gran pot arribar a ser l'impacte d'un virus.Per ara, disposem de poca informació, tot és molt recent. I hem de tenir present que els casos que estan sortint a la llum són els més greus. Però tot fa pensar que n'hi deu haver molts més de caràcter lleu, almenys al Regne Unit.El que sí que podem dir amb tota certesa és que els organismes i centres de salut estem previnguts i amatents. Els casos d'hepatitis infantil actualment són poc habituals i, per tant, en tots ells buscarem les causes i estarem molt atents a aquesta nova entitat.Les principals manifestacions de les hepatitis són la(color a groguenc de la pell), malestar, dolor abdominal, de vegades picor generalitzat, vòmits o cansament. Però només la icterícia és diferencial, que indica un nivell elevat de transaminasa. Així que cal tenir molta cura de no alarmar-se per símptomes molt habituals també en altres patologies.Cal acudir al metge en les mateixes circumstàncies que sempre: si la criatura es troba malament o hi ha alguna cosa que ens cridi l'atenció com que es posi groc.