Primer país del món que ofereix productes per la regla gratuïts

ja sona Escòcia. És elque aplica una mesura d'aquestes característiques en compliment de la llei contra la pobresa menstrual aprovada per unanimitat al seu Parlament.Els productes d'higiene femenina per la menstruació es poden demanar en, on ja fa temps que estaven disponibles per a les estudiants. També s'ha habilitat una aplicació gratuïta on es poden trobar tots els punts de distribució més pròxims i els horaris d'obertura al públic.La mesura tindrà un cost anual d'uns. Segons dades, a Escòcia cada dona gasta uns 15 euros mensuals en productes per la regla. Quatre de cada 10 dones no poden fer front a aquesta despesa i fan servir paper higiènic, draps o tovalloles com a alternativa.Fins avui, tot i que diversos països han seguit l'estela d'Escòcia, cap reparteix encara productes d'higiene femenina de forma genèrica, només a estudiants de secundària i universitàries. És el cas de Nova Zelanda, Corea del Sud o França.A l', els productes d'higiene femenina no només no són gratuïts, sinó que estan gravats amb un. El mes de maig passat, el govern espanyol va aprovar una nova llei de l'avortament que inclou la baixa per dolor menstrual, però no la reducció de l'lVA en els productes d'higiene femenina per la regla, malgrat la proposta del Ministeri d'Igualtat d'abaixar-lo al 4%.Pel que fa a, la Generalitat va començar el curs passat a repartir productes d'higiene menstrual a alumnes en alguns instituts per combatre la pobresa menstrual a Catalunya.Fins avui s'han repartit 1.200 copes menstruals, calces i compreses reutilitzables, a alumnes de 3r d'ESO d'una vintena d'instituts de Catalunya, en unque es vol estendre a tots els centres el pròxim curs, i acompanyar-lo amb xerrades d'educació menstrual.Laté efectes perjudicials per a la salut i la dignitat de les dones. "Proveir un accés a la protecció higiènica gratuïta és fonamental en termes d'igualtat i dignitat", ha destacat, en un comunicat, la ministra de Justícia Social, Família i Govern Local escocesa, Shona Robison.La ministra ha remarcat la importància de l'entrada en vigor d'aquesta mesura en el context de crisi econòmica actual "en què hi ha gent que ha de fer tries difícils per l'alt cost de la vida", amb una inflació al Regne Unit que s'acosta al 10%.