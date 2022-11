Desproveïment d'alguns medicaments d'ús pediàtric: consulta quins

Són moltes les famílies que aquestes dies no poden fer ús delque els han receptat al CAP per a les seves criatures a causa dea les farmàcies.En concret, en aquests moments hi ha falta de:, antibiòtic indicat en el tractament d'infeccions sistèmiques o localitzades en l'aparell respiratori, tracte gastrointestinal o genitourinari, de pell i teixits blans, neurològiques i odontoestomatològiques.certes presentacions de, antibiòtics emprats per erradicar l' impetigen , que s'utilitza per tractar i prevenir infeccions bacterianes com la pneumònia, meningitis, otitis mitjana, sèpsia, infeccions del tracte urinari i malaltia de Lyme., antibiòtic que serveix per tractar infeccions bacterianes, com ara pneumònia (una infecció pulmonar), bronquitis (infecció de les vies respiratòries que van als pulmons) i infeccions de les orelles, pits nasals, pell i gola.Es pot consultar les actualitzacions en aquest enllaç de l'"No estan sent servits pels laboratoris ni els majoristes, i en general,. Algunes presentacions van arribant, però amb comptagotes", informa una farmàcia consultada per. També MT Farmàcia confirma el desproveïment de certs medicaments pediàtrics.Tot plegat coincidint amb el pic d'infeccions que aquests dies està saturant les urgències pediàtriques. S'han desbocat els casos dei d'. L'hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu, està atenent uns 400 casos diaris de bronquiolitis, té tots els llits d'UCI plens i han hagut de desprogramar cirurgies.Hem volgut consultar aquesta situació de desproveïment d'alguns antibiòtics amb l' Agència Espanyola del Medicament , el Departament de Salut i també amb especialistes."Hi ha problemes de subministrament en algunes presentacions pediàtriques d'. Això és degut a problemes en la producció de prospectes i en la línia de condicionament en dos laboratoris que tenen la major quota de mercat. Actualment, 14 presentacions d'amoxicil·lina pateixen problemes de subministrament de les 124 comercialitzades", expliquen des de l'autoritat espanyola."La coincidència deen elsde més presència al mercat impacta en un efecte dòmino a la resta. Els laboratoris afectats han posat en marxa tot el necessari per resoldre el problema i treballen 24h/7. Han comunicat que el subministrament podrà estar completament restablit", asseguren.Mentrestant, L'AEMPS, com a part de les accions que duu a terme per minimitzar l'impacte dels problemes de subministrament, a més deles causes i la situació d'aquests laboratoris, també ha sol·licitat als altres que comercialitzen aquests medicaments que augmentin la seva producció per satisfer laL', per la seva banda, ha elaborat unper als professionals per facilitarals tractaments que en aquests moments no estan disponibles:"Per a alguns dels antibiòtics hi ha disponibles presentacions en formes líquides. També es disposa de les presentacions en càpsules que es poden obrir i diluir en aigua i en comprimits que es poden partir o triturar i diluir en aigua. Es recomana l'ús d'aquestes presentacions, especialment quan la dosi prescrita coincideixi amb la dosi del sobre, càpsula o comprimit", indica en el doument."En els casos en els quals la dosi prescrita no coincideixi, es pot considerar fer unade la pols dels sobres de medicaments en un volum concret i exacte de líquid (mitjançant un mesurador o xeringa) sempre sota el criteri del facultatiu i solament en aquelles situacions que es pugui assegurar una correcta comprensió de les instruccions de preparació per part de pares/mares, tutors i/o altres persones que es faran càrrec d'administrar l'antibiòtic", proposa."No es recomana aquesta pràctica enatès que els possibles errors en la dosificació podrien ser més freqüents i tenir conseqüències més greus", alerta el departament.En el document, també hi figura una relació de medicaments alternatius als tractaments no disponibles.Per la seva banda, la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria , la Dra., ha remarcat que es tracta d'un desproveïment irregular i transitori, i que CatSalut. "Mentrestant, hi ha alternatives perquè es pot utilitzar el mateix fàrmac en una altre forma de presentació", assegura.El, pediatra especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias, ens explica que pel que fa a l'impetigen falta transitòriament alguna presentació, però no és transcendent. A més, apunta que hi ha alternatives d'eficàcia equivalent: la mipirocina (amb diverses marques) i l'àcid fusídic.Amb relació a l'amoxicil·lina, explica es pot trobar al mercat també en altres formats o marques: "Alguns d'aquests antibiòtics orals", assegura el Dr. Rodrigo.