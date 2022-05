Consulta el número de desempat de la preinscripció escolar

Ja hi ha número de desempat per a la. Aquesta xifra serveix per reordenar les sol·licituds que estiguin empatades en nombre de punts per obtenir una plaça educativa a l'escola i l'institut.El número és eli serveix tant per al segon cicle d'educació infantil i primària com per a l'ESO.Doncs que el primer de la llista en cas d'empat en puntuació és el 1.013 fins a ocupar el nombre de places disponibles.A continuació del 1.013 entrarà el 1.014 i així fins a arribar al nombre final de preinscripcions, i si encara queden places a partir d'aquest número es tornarà a començar. Si teniu el número 1.000 per exemple, és molt poc probable que us toqui, però si en canvi teniu el 1.100 és molt possible.