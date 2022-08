Guia útil per al curs escolar 2022-2023

Elarriba carregat de novetats. La Generalitat ha modificat el calendari escolar enguany, una mesura que ha rebut fortes crítiques de la comunitat educativa per no haver estat consensuada. A més, el setembre arrencarà amb jornada lectiva intensiva a les escoles i a les tardes els centres faran activitats extraescolars gratuïtes i optatives per facilitar la conciliació a les famílies.Per altra banda, aquest curs es posa en marxa la primera fase de la, que per ara afectarà només els infants que cursin l'últim curs de les escoles bressol. Us resumim a continuació les informacions més destacades que cal tenir present per aquest curs:El 5 de setembre.el 7 de setembre.L'avançament del calendari escolar també ha provocat que durant el mes de setembre es faci jornada intensiva als centres educatius de Catalunya. Les escoles públiques, concertades i privades hauran de començar les classes a les nou del matí i les acabaran a la una del migdia, però els centres estan obligats a oferir activitats de lleure fins a les 16:30h. Això ha generat dificultats en alguns centres per trobar monitors que puguin cobrir aquelles hores de lleure, ja que no es pot fer classe lectiva en aquella franja.La jornada intensiva afecta els cursos d'educació infantil i primària. A l'ESO, Batxillerat i FP, l'horari serà l'habitual durant el setembre.En el cas d'infantil i primària, malgrat que durant el mes de setembre les classes acabin a la una del migdia, el menjador mantindrà el servei fins a les 15.30 h.Si el teu fill o filla es queda a dinar a l'escola, has de saber que aquest curs el menjador serà més car. El Generalitat ha ajustat el preu màxim del servei, que inclou el cost de l'àpat i dels monitors, incrementant-lo uns 20 cèntims al dia. Així, es passa dels 6,33 euros del curs anterior als 6,54 euros d'enguany.Aquest nou llindar s'aplica en aquells centres públics en què el servei dura dues hores i mitja. A les escoles on el temps de menjador és de dues hores, el topall és de 6,18 euros. I en el cas d'alumnes que es quedin esporàdicament a dinar, el preu es pot incrementar fins a un 10%, és a dir, 7,19 euros com a màxim si el menjador dura dues hores i mitja, i 6,80 euros si en dura només dues.La Generalitat al·lega que l'increment respon, d'una banda, a la pujada de preu dels aliments i, de l'altra, a l'increment retributiu dels monitors de lleure educatiu, una demanda reiterada del col·lectiu, amb l'objectiu de vetllar per la qualitat educativa, mantenint les ràtios i el personal qualificat.Hi haurà aturades el, a més d'accions reivindicatives el 5 de setembre, data d'inici de classes a l'educació infantil i primària. Els representants de tots els estaments sindicals també han animat la comunitat educativa a fer assemblees i tancar-se als centres entre el 12 i el 23 de setembre.Començaran el 21 de desembre i el curs es reprendrà el 8 de gener.Les vacances de Setmana Santa seran del 3 al 10 d'abril.Sí. En concret, se'n farà un mes que en els cursos anteriors, de manera que n'hi haurà quatre. La conselleria ha recomanat que es faci durant el segon semestre, que és quan hi ha menys festius.Aquest curs també entrarà en vigor un nou currículum. L'objectiu és que l'ensenyament passi a ser més competencial i que es treballi més transversalment, de manera que les fronteres entre assignatures siguin més permeables. Els centres educatius tindran més hores d’autonomia per decidir quines assignatures volen potenciar més. Pel que fa al batxillerat, també torna a aparèixer el concepte "competencial". És a dir, que els alumnes no seran tan avaluats per la seva capacitat memorística, i sí per si entenen bé els conceptes o si fan una bona recerca d’informació, per exemple. Els estudiants també podran decidir amb més flexibilitat sobre el seu currículum.Aquest curs es comença a desplegar la gratuïtat de l'etapa 0-3. Les famílies que han matriculat infants a l'últim curs de les escoles bressol públiques, I2, no han de pagar el servei educatiu. Així mateix, les famílies amb criatures de la mateixa edat que les duguin en centres privats també es podran beneficiar d'un descompte.Resta al marge el cost del menjador o de serveis extres com l'acollida o el servei de tarda, que sí que anirà a càrrec de les famílies que en facin ús. Tampoc estan coberts els mesos de llar d'infants que quedin fora del calendari escolar, és a dir juliol i agost.Aquest curs, hi haurà menys alumnes per aula a Infantil 3 (I3). El 99% dels centre públics i el 73% dels grups concertats aplicaran la reducció per sota dels 25 alumnes actuals. I en un 86% dels grups d'I3 de l'escola pública i en un 37% dels grups de la concertada, la ràtio serà de 20 o inferior.La mesura que s'anirà estenent progressivament a la resta de cursos amb l'objectiu de tenir delimitades totes les ràtios a un màxim de 20 alumnes en els propers nou anys. La Generalitat es fixa com a objectiu que l'any 2030 s'hagin reduït les ràtios a totes les aules, per tal de tenir menys alumnes per professor a les classes d’escoles i instituts.