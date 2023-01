Hi haque transcorren amb molt de. Ja sigui per acumulació de conflictes, perquè s'ha lesionat la confiança o per comunicació malmesa, el trencament acaba tenint lloc enmig de sentiments enfrontats intensos.El problema és que si no hi ha una, poden arribar a malmetre, i molt, el. Sobretot si a aquest context se li afegeix la pressió i/o assetjament mediàtic com en el cas de la cantanti el futbolista blaugranaAvui parlem delsque resulten vulnerats amb aquest tipus d'exposicions i conflictes mediàtics:El "sharenting" té lloc quan pares i mares publiquen imatges de menors a Facebook, Instagram i altres xarxes socials. Una exposició que es multiplica exponencialment quan es tracta de fills de persones famoses, amb un gran nombre de seguidors/es.Fins ara, no hi ha hagut una generació de criatures amb una infància tan pública. Segons un estudi, un infant quan arriba als 3 anys de vida té unes 1.500 fotos disponibles a internet sobre ell o ella i si fem números vol dir més d'una foto al dia de mitjana. I és probable que, quan creixin, molts no hi estiguin d'acord.Més enllà de l'impacte en la vida privada de les criatures, aquesta pràctica pot comportar perills per als menors com arai un gran nombre de delictes relacionats amb Internet.És molt important entendre que allò que compartim a les xarxes amb els nostres fills és d'una altra persona, d'una altra vida, un altre cos. Podem decidir compartir nosaltres, situacions però no cal que surti ni la criatura sencera ni el rostre de la criatura ni que la criatura sigui la protagonista de la foto.suposa també una vulneració dels drets dels infants. Les imatges d'un menor són considerades com a dades de caràcter personal i per tant s'ha de garantir el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge.Què passa però en el cas de personatges famosos? Entren en conflicte els drets d'autoria, de qui ha fet la fotografia, i la capitalització de la imatge. Hi ha línies molt fines, i depenent del cas pots treure les fotografies de menors. Per exemple, quan els jugadors de futbol treuen les criatures al camp quan s'acaba un partit ja saben que hi ha mitjans i per tant, pel contracte que tenen amb el club ja se sap que els seus fills surten a la foto final.En el cas que els jugadors o famosos en general posin límits des del principi "els meus fills no", el fotoperiodista o paparazzi està obligat per llei a difuminar la imatge del menor. Tot i això l'impacte d'estar amb la seva mare o el seu pare pel carrer en una situació quotidiana i ser retratat ningú li estalvia.segons, terapeuta especialitzat en acompanyament a la parella del col·lectiu Pell de ceba , una separació conflictiva té un impacte enorme en els fills.Per aquest motiu, recomana que les separacions siguin acompanyades per un. No només legal, sinó també terapèutic i emocional. Perquè tot allò que no s'ha dit en temps de parella, es digui en temps de separació i se li doni un lloc. D'aquesta manera, s'evita que el que està pendent de resoldre's, el que ha provocat dolor, no sigui camp de batalla en la separació.També recomana que es concretin al detall elsper evitar mals entesos o conflictes permanents que afecten (i molt) als fills. Més endavant, es pot anar flexibilitzant els pactes però, d'entrada, facilita molt el procés de separació.La ràbia que sorgeix arran d'una separació, segons explica Rubén Rodríguez, terapeuta de pell de ceba surt d'una necessitat infantil, del nen o nena interior ferit La separació implica la fi de la relació de parella, però no de la maternitat ni de la paternitat. L'exparella sempre serà la mare o el pare de la criatura. Per això és important no fer servir. No s'ha d'utilitzar la figura de l'altre progenitor per amenaçar o condicionar, doncs atempta contra la relació dels infants amb un dels progenitors.Les separacions conflictives, més enllà de l'per als infants, poden acabar ocasionantcom, per exemple. També pot provocar. Perquè aquest mal que li estem fent necessitarà expressar-lo d'alguna manera.