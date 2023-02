Una mare d'una nena vegana s'indigna per haver de disfressar la seva filla de pescadora

Cada vegada més, a les aules, es tenen en consideració diverses sensibilitats a l'hora d'escollir la disfressa grupal de. Tot i això, de vegadesquan les famílies o els infants decideixen no utilitzar-la per motius ètics o morals.Això sol passar quan la disfressade qualsevol mena,(apropiació cultural i fins i tot blackfacing), es converteix en uno un personatge de gran complexitat per una criatura o bé simplementEn el cas d'aquesta mare, usuària del compte de TikTok @veganaynormal , comença explicant que se sent absolutament devastada i que té ganes de plorar i cremar-ho tot. "Estic fins als nassos que sempre se'ns digui a les persones que eduquem en el veganisme que adoctrinem", assegura.La mare afirma que la tutora hauria contestat que l'alumna té un problema si no assisteix al Carnaval de l'escola, perquè segons explica tothom té principis morals, però a la classe hi ha una normativa.Segons ens explica la pedagogano hem d'obligar mai a una criatura a disfressar-se. "Disfressar-se implica transformar-se, ser una altra cosa, és quelcom tan íntim sobre la seva identitat que necessita ser tractat amb molta cura", assegura."Tot i això els principis ètics i morals, si parlem d'infants petits son de les famílies, no dels infants, i en tot plegat es barregen moltes coses, i més quan s'ha polaritzat", explica la pedagoga., assegura la mare. De fet, segons la llei, no es pot discriminar ningú per les seves ceences religioses o morals. "Un altre cop a fer el numeret a l'escola. Estic farta que no se'ns tingui mai en compte", explica.La mare ha rebut una allau de crítiques a les xarxes socials i el seu vídeo s'ha convertit en viral.