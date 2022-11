Bronquiolitis: què és i com s'ha de tractar?

Laestà saturant les urgències pediàtriques aquests últims dies. Sant Joan de Déu, l'hospital maternoinfantil de referència, està atenent uns, té tots elsi ja ha començat a desprogramar cirurgies.Es tracta d'unaque afecta generalment infantsi està causada per un virus que inflama i congestiona les vies respiratòries petites del pulmó. És freqüent durant laHem volgut parlar-ne amb el cap de pediatria de l'Hospital Trias i Pujol i especialista en malalties infeccioses, per saber l'abast i conèixer els símptomes que l'acompanyen.És una infecció respiratòria que produeix una inflamació dels bronquíols, que són els conductes més petits que s'encarreguen de transportar l'oxigen pels pulmons des dels bronquis als alvèols. Aquesta inflamació provoca que es formin mocs, de manera que l'aire té dificultats per entrar i sortir dels pulmons.La majoria dels infants afectats es recuperen espontàniament en un termini d'entre, però n'hi ha que poden requerir hospitalització i presentar posteriorment tendència a patirLa malaltia pot ser causada per diferents tipus de virus. El més freqüent és el, tot i que altres virus com el de la grip, els del refredat comú i altres menys freqüents també en poden ser l’origen.El VRS és la primera causa d'en forma de bronquiolitis i és cada any la primera causa d'hospitalització per infecció respiratòria en nens menors de dos anys.El virus es transmet a través de les. Aquestes gotetes es poden inhalar o recollir d’objectes o superfícies contaminades, si després d'haver-hi entrat en contacte es toquen els ulls, el nas o la boca.Durantels símptomes de la bronquiolitis són similars als del refredat comú i poden incloure A mesura que la malaltia evoluciona, sobretot en infants menors d'un any d'edat, l(sons relativament aguts que es produeixen en respirar). Com a conseqüència, l'infant pot presentar dificultats per menjar o vòmits.El procés acostuma a durar entre, però la tos pot persistir fins aRespira molt ràpid.Ha de fer molt d'esforç per respirar (se li enfonsa el pit, mou molt l'abdomen, emet un gemec en respirar).Està endormiscat o irritable.Rebutja els aliments o té dificultats per ingerir-los.Vomita i té els bolquers massa secs (podria ser símptoma de deshidratació).Presenta febre molt alta.Té la pell, els llavis o la llengua d'un color blavós.Fa pauses respiratòries.No existeix cap medicament capaç d'eliminar el virus (ni els antibiòtics ni els medicaments per a millorar l'obstrucció dels bronquis són efectius). Els tractaments ajudaran a millorar l'estat de salut dels infants i els seus símptomes.Altres mesures per alleujar el malestar són:Fer rentats freqüents del nas de l'infant amb sèrum fisiològic, especialment abans de menjar i de dormir.Col·locar l'infant en posició semiincorporada per facilitar la respiració.Si té febre, pots donar un antitèrmic.Donar-li de menjar més sovint i en petites quantitats.Procurar que es mantingui hidratat.És molt important no exposar l'infant al fum del tabac.En la majoria de casos, els infants afectats evolucionen favorablement, però n'hi ha que requereixen d'ingrés hospitalari. El tractament pot incloure oxigenoteràpia per millorar la dificultat respiratòria i l'administració de líquids per via intravenosa per prevenir-ne la deshidratació.Aquestes mesures poden ajudar a evitar la infecció:Rentar-se freqüentment les mans, especialment abans de tocar l'infant o els seus estris (xumet, joguines, biberons, plats....).Cobrir-se la boca i el nas en tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús i llençar-lo immediatament.Netejar bé els objectes personals de l'infant.Convé evitar exposar l'infant al fum del tabac.