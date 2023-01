Els 12 aliments amb més pesticides

Elssón els químics que s'utilitzen per controlar les plagues en els cultius. Ara bé, es tracta de productes que quan consumim lescal netejar correctament per la càrrega que comporten.L'ha estat 17 anys realitzant un informe en què recull la presència dels pesticides en els aliments que comprem als supermercats.Quines són les fruites i verdures que tenen més pesticides? Per ordre descendent:La llista està avalada per la Comissió Europea, que malgrat això, assegura que cap producte europeu supera els límits de pesticides permesos.La majoria de vegades que hem de rentar fruites i verdures, ho fem passant els aliments una estona per sota l'aixeta. Tot i aquesta pot ser una manera efectiva d'eliminar-ne els pesticides que duen, no sempre funciona.Si no hi ha la possibilitat de comprar, que no porten components artificials, a continuació unes quantes maneres de garantir que el que mengem està el més lliure possible de components químics.Una possible manera d'eliminar pesticides és deixar la fruita o verdura que vulguem netejar submergida en una solució d'. La proporció ha de ser d'una cullerada de bicarbonat per dues d'aigua.Eltambé pot ser una solució, però hi ha l'inconvenient que deixi el seu gust als aliments que estem intentant netejar.Una de les solucions més efectives és no limitar-se a passar per aigua les fruites i les verdures, sinó, fregant-les a consciència.