Així serà el nou Super3

Revelats els secrets del nou. L'reneix amb una nova marcai moltes novetats. Per començar, tindrà dos espais diferenciats: l', adreçat a la primera infància, i l', dirigit als nens i nenes més grans i els preadolescents.Hi haurà continguts d'entreteniment, informatius i educatius, que potenciïn valors de comunitat,, patrimoni cultural, proximitat, interacció i, i que formaran una oferta transmèdia audiovisual amb especial importància dels continguts nadius digitals.L'S3 serà la franja adreçada: un espai per a aprendre, compartir moments i divertir-se. Hi haurà estrenes com "Titó", "L'hora de berenar", "Fa La Là" o "Uau Ka Kau", però també els clàssic més estimats: "Mic" i "Una mà de contes".A cada capítol, en Titó anirà d'excursió a un lloc atractiu per als nens: granges, platges, trens... I, des de l'entreteniment i l'humor, ensenyarà coneixements bàsics. Aprendrem, per exemple, que els ous no surten del súper, sinó de les gallines. A més, en Titó es trobarà amb en John C., un australià que parla íntegrament en anglès i que ens farà petar de riure!Un centenar d'escoles de tot Catalunya proposen les idees més variades per a un berenar ben sa i original. Cada dia s'emetran dues propostes elaborades pels mateixos alumnes.En aquesta sèrie animada amb tècnica 3D, tres petits animals de la nostra terra (l'os bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny) comparteixen espai amb la versió animada d'en Titó, i un ésser fantàstic, el Ruquicorn. Aquest superequip canta les melodies i lletres de les cançons tradicionals catalanes, que ha versionat Dani Vega, component del grup Mishima: "La castanyera", "Cargol treu banya", "Sol solet", "Si la barqueta es tomba", "El gegant del pi", "L'esquirol (plim, plim, plim)", "En Joan petit quan balla", "El ball de la civada"...En Uau i la Ka són dos extraterrestres que han estavellat la seva nau al planeta Terra, just a l'arbre on viu en Kau, un peresós a qui se li ha acabat la tranquil·litat. Aquí és on els protagonistes descobriran com és la vida entre humans i animals, mentre busquen la manera d'arreglar la nau. És una sèrie coproduïda per TV3 i IB3 amb cançons molt animades creades per dos dels components d'Els Catarres."Tots aquests continguts es podran veure a totes lesi suports, amb la concepció d’oferir-los a través de les plataformes deaudiovisual més utilitzades pels infants i les seves famílies", han destacat.L'X3 serà l'espai per als: a més dels ja coneguts "InfoK" o "Manduka", arriben el magazín interactiu "Ràndom", la ficció transmèdia "Projecte Beta", l'aventura interactiva "Lara i Kali" i el concurs d'entreteniment "Influenx3r". I atenció, perquè els més nostàlgics (sigui quina sigui la seva edat) tenen una cita amb "L'hora boomer" per recuperar els espais mítics que guarden a la memòria.De dilluns a divendres, a les 20.20, els nens i preadolescents tindran una cita amb el David Itsme, la Maria Bouabdellah i una colla de col·laboradors que els convidaran a fer un recorregut per diferents temes i formats: música, videojocs, anime, tendències de les xarxes socials... Aquest magazín obrirà un espai al debat i l'esperit crític sobre tot allò que agrada, preocupa i importa al públic de l'X3.Quatre joves es traslladen a viure a un vell magatzem. Tenen un grup de música que han format després d'haver-se conegut a través d'un joc en línia sense que s'haguessin vist mai les cares al món real. Es desvirtualitzen per primer cop el dia que es troben al magatzem. Però resulta que la idea de traslladar-se allà no ha estat de cap d'ells. Aviat s'assabenten que tot ho ha organitzat una intel·ligència artificial, la IA, atrapada en un ordinador dels anys 80. La IA ha sentit la primera cançó del grup i vol ser la seva mànager, per llançar-los a la fama...Els protagonistes traspassen el format clàssic de ficció i adquireixen expressió pròpia a les plataformes digitals. Comptaran amb un videopodcast (el Betapodcast), videoclips musicals (el primer ja s'ha estrenat i és el de la cançó "Creu-me") i el llançament d'un videojoc inspirat en el seu món.Aquesta aventura interactiva està protagonitzada per la Lara, que va créixer a les muntanyes de la Vall d'Aran, on els seus pares eren guardes d'un refugi.Acompanyada de la seva gossa Kali, transmetrà el respecte i amor per la natura. En cada capítol la Lara tindrà una missió per complir i al final farà una pregunta; els espectadors hauran de prendre una decisió.La missió per complir de cada capítol servirà d'excusa per conèixer diferents indrets del territori i les seves particularitats. A més del capítol de 20 minuts de durada, els seus seguidors podran accedir cada setmana a peces més curtes que proposaran rutes per fer en família per la zona del capítol, trucs per anar a la muntanya o curiositats d'aquell territori."InfluenX3r" busca nous creadors de continguts i nous referents en català per als més joves de la casa. I ho fa en format de concurs. Els "talents" (influencers) hauran de replicar els darrers challenges de moda, fer una peça d'humor o disfressar-se fent cosplay. Els espectadors premiaran o no aquests vídeos amb un m'agrada i això conformarà el rànquing dels "talents" preferits. Al final de les deu setmanes que durarà el concurs hi haurà un guanyador que tindrà el premi de participar en una futura producció del SX3, així com 3.000 euros. El programa, setmanal, estarà presentat per Laia Oli i comptarà amb la participació d'influencers ja consolidats que ajudaran els talents a crear continguts.Els més nostàlgics podran recuperar programes mítics de dilluns a divendres, a les 22.00, pel SX3 digital i sempre que ho vulguin també en digital."L'hora boomer" és el l'espai dedicat a totes les persones que no han volgut deixar mai de ser súpers. Un programa amb la millor programació per a tots els públics dels 40 anys de TV3 , des de les esbojarrades històries de la Noti, el Petri i la Nets, fins a l'humor surrealista del Tomàtic, passant per les retorçades bromes de la Ruïnosa.També s'hi podran trobar els animes que han marcat una època i es tornaran a veure amb alegria personatges mítics com el Capità Enciam o en Cliptoman.Un espai que agradarà tant al súpers grans com als petits.També arribaran a la franja de l'X3 noves sèries d'animació i de ficció. L'anime japonès tindrà una gran representació amb "Inazuma Eleven", "Guardians de la nit: Kimetsu no Yaiba", "Ronja, la filla del bandoler", "Haikyu!!" i els nous capítols d'"El detectiu Conan". I pel que fa a la ficció, les estrenes seran "ZombieLars", "Theodosia" i "Hoodie".Veure i escoltar els continguts del nou SX3 serà més fàcil que mai: inclourà una app nova per a televisors intel·ligents, una app nova per a mòbils i tauletes, un web nou, l'actualització de la skill d'Alexa, canals nous a les xarxes socials i una oferta sonora nova en podcast.L'app de vídeo per a televisors connectats oferirà, a més de l'emissió en directe, tota l'oferta de sèries i programes de l'S3 i l'X3 a la carta, que també es podran veure a la nova app per a mòbils i tauletes. Aquesta nova app integra, a més a més, la possibilitat d'incorporar-hi el carnet virtual, la clau per accedir a un munt d'activitats i experiències per tot Catalunya.Al nou web també tot el catàleg de sèries i programes de l'S3 i l'X3, però també s'hi podrà accedir a jocs, testos, eines de dibuix i les noves Zona S3 i Zona X3, uns espais pensats per a la comunitat i la participació. Al web també s'estrenarà un apartat en què els adults (pares o professors) trobaran articles, propostes, activitats i tot tipus de recursos destinats a acompanyar el seu rol com a tutors.